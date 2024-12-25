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Сегодня, 17:15

«Торпедо» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Торпедо» и «Локомотив» сыграют в чемпионате КХЛ 25 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо», Telegram
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«Торпедо» и «Локомотив» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 25 декабря. Матч пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 19.00 по московскому времени.

Онлайн-платформа «Кинопоиск» покажет игру в прямом эфире. Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Для жителей регионов команд просмотр матча организуют каналы «Первый ярославский» и «НН 24».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Торпедо» — «Локомотив» можно в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Торпедо» провело 36 матчей и набрало 39 очков, в предыдущем матче нижегородцы уступили СКА (4:6, дома). У «Локомотива» — 39 матчей и 62 очка, перед выездом в Нижний Новгород ярославцы обыграли «Сочи» (3:1, дома).

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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