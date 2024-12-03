«Торпедо» и «Металлург» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 3 декабря. Игра на льду культурно-развлекательного комплекса «Нагорный» в Нижнем Новгороде начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», телеканале и сайте «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Нижнего Новгорода игру также покажет местный телеканал «НН 24».

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Металлург» в матч-центре сайта «СЭ».

В чемпионате КХЛ-2024/24 «Торпедо» провело 31 матч и набрало 35 очков, обыграв в предыдущей встрече «Спартак» (6:0). У «Металлурга» — 33 матча и 36 очков, действующий обладатель Кубка Гагарина в пятницу выиграл у «Барыса» (2:0).