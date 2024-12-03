Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:30

«Торпедо» — «Металлург»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Торпедо» и «Металлург» проведут матч в чемпионате КХЛ 3 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо», Telegram
Telegram Дзен

«Торпедо» и «Металлург» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 3 декабря. Игра на льду культурно-развлекательного комплекса «Нагорный» в Нижнем Новгороде начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», телеканале и сайте «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Нижнего Новгорода игру также покажет местный телеканал «НН 24».

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Металлург» в матч-центре сайта «СЭ».

В чемпионате КХЛ-2024/24 «Торпедо» провело 31 матч и набрало 35 очков, обыграв в предыдущей встрече «Спартак» (6:0). У «Металлурга» — 33 матча и 36 очков, действующий обладатель Кубка Гагарина в пятницу выиграл у «Барыса» (2:0).

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
Роналду проиграл крупную сумму фанату в челлендже у Мистера Биста
Суд приговорил к 18,5 года колонии захватившего и изнасиловавшего в тюрьме заложницу
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше
Алина Загитова призналась, что увеличила себе губы
Сегодня
Вчера
Неделя