«Торпедо» в овертайме выиграл у «Нефтехимика»

Сегодня, 21:34
«Торпедо» дома обыграло «Нефтехимик» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.
У хозяев 2 (1+1) очка набрали Василий Атанасов и Максим Летунов. У гостей Лука Профака набрал 3 (2+1) очка.
Шайбу в овертайме забросил Дмитрий Кагарлицкий.
Нижегородцы набрали 20 очков и занимают 5-е место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» (19 очков) потерпел третье поражение подряд и занимает 4-е место в таблице «Востока».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:4 ОТ (3:1, 0:0, 1:3, 1:0)
Голы: Линч — 6 (Ларионов, Атанасов), 5:55 — 1:0. Артамонов — 9 (Летунов), 10:26 — 2:0. Летунов — 4, 13:08 — 3:0. Профака — 1 (бол., Митякин, Хоружев), 18:12 — 3:1. Атанасов — 7 (мен.), 48:16 — 4:1. Профака — 2 (Ураков, Корбит), 52:38 — 4:2. Митякин — 3 (Ди), 55:30 — 4:3. Ди — 4 (Профака, Леонтьев), 58:30 — 4:4. Кагарлицкий — 2 (бол., Линч), 64:10 — 5:4.
Вратари: Бочаров — Долганов (57:59 — 58:30).
Штраф: 16 — 6.
Броски: 37 (13+8+12+4) — 31 (4+11+16+0).
Судьи: Дударов, Метальников.
17 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|18
|9
|9
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
|
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|17
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|16
|17
|
|
Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|17
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|16
|12