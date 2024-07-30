«Торпедо» объявило о заключении контракта с Евгением Свечниковым

«Торпедо» объявило о подписании контракта с нападающим Евгением Свечниковым.

Соглашение 27-летнего хоккеиста с нижегородцами подписано на один год.

В прошлом сезоне Свечников выступал за «Ак Барс». В составе казанской команды игрок принял участие в 31 матче, записав на свой счет восемь заброшенных шайб и пять результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина Свечников провел две игры, отметившись двумя голами.

В прошлом сезоне команда Игоря Ларионова заняла седьмое место в таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина «Торпедо» потерпело поражение от СКА в первом раунде (1-4 в серии).