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Сегодня, 17:15

«Торпедо» объявило о заключении контракта с Евгением Свечниковым

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«Торпедо» объявило о подписании контракта с нападающим Евгением Свечниковым.

Соглашение 27-летнего хоккеиста с нижегородцами подписано на один год.

В прошлом сезоне Свечников выступал за «Ак Барс». В составе казанской команды игрок принял участие в 31 матче, записав на свой счет восемь заброшенных шайб и пять результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина Свечников провел две игры, отметившись двумя голами.

В прошлом сезоне команда Игоря Ларионова заняла седьмое место в таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина «Торпедо» потерпело поражение от СКА в первом раунде (1-4 в серии).

Источник: ХК «Торпедо»
Евгений Свечников
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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