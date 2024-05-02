«Торпедо» переподписало контракт с Атанасовым, срок нового соглашения — два года

«Торпедо» переподписало контракт с форвардом Василием Атанасовым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Нижегородцы расторгли прошлое соглашение и заключили новый контракт с 21-летним игроком, который рассчитан на два сезона.

Атанасов выступает за «Торпедо» с 2022 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он провел 46 матчей и набрал 40 (19+21) очков. В плей-офф на его счету 3 гола в пяти матчах.

Клуб из Нижнего Новгорода занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата сезона-2023/24. В первом раунде Кубка Гагарина «Торпедо» уступило СКА в серии со счетом 1-4.