«Торпедо» по буллитам обыграло новокузнецкий «Металлург»

Сегодня, 15:28
«Торпедо» в предсезонном матче победило новокузнецкий «Металлург» (3:2 Б).
Победный бросок на счету нападающего Василия Атанасова.
Товарищеский матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Новокузнецк) — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ян — 2 (Летунов, Силаев), 0:25 — 1:0. Платонов — 1 (бол., Ломако), 3:07 — 1:1. Ломако — 1 (Платонов, Варенник), 29:02 — 1:2. Коваленко — 1 (Кручинин, Гончарук), 44:56 — 2:2.
Победный буллит: Атанасов.
Вратари: Кульбаков — Сухачев.
Штраф: 14 — 22.
Броски: 28 (9+10+6+3) — 28 (13+9+5+1).
Судьи: Букин, Морозов.
20 августа. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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