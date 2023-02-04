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КХЛ

Сегодня, 20:19

«Торпедо» побило клубный рекорд результативности за сезон в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торпедо» обыграло на своем льду минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Андрей Белевич, Антон Сизов и Александр Дарьин.

Гол Александра Дарьина стал 177-м для «Торпедо» в текущем сезоне КХЛ — это новый клубный рекорд нижегородцев по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат (предыдущее достижение — 176 голов в регулярке сезона-2018/2019).

«Торпедо» в четвертый раз обыграло «Динамо» в текущем регулярном чемпионате. Минская команда одержала одну победу над нижегородцами.

ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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