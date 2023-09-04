«Торпедо» подписал контракт с нападающим Бобби Линчем

Нападающий Бобби Линч перешел в «Торпедо», сообщается на сайте нижегородского клуба.

Контракт с 25-летним американцем заключен на один год.

В прошлом сезоне Линч выступал за «Рокфорд» — фарм-клуб «Чикаго». Форвард набрал 19 (11+8) очков в 64 матчах АХЛ.