«Торпедо» получит 110 миллионов рублей от СКА за братьев Федотовых

По информации «СЭ», «Торпедо» получит 110 миллионов рублей от СКА в качестве компенсации при обмене хоккеистов Максима и Ильи Федотовых в клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее «СЭ» сообщал, что клуб из Нижнего Новгорода также получит права на защитника Егора Замулу и нападающего Даниила Савунова.

В сезоне-2022/23 Илья Федотов выступал на правах аренды за «Нефтехимик». В составе нижнекамцев 20-летний форвард набрал 14 (9+5) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Максим Федотов в прошлом сезоне набрал 26 (9+17) очков в 64 играх регулярного чемпионата за «Торпедо». Также у 21-летнего защитника 7 (2+5) очков в 10 играх плей-офф КХЛ.