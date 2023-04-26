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Сегодня, 17:38

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Летуновым

Мария Гусева
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«Торпедо» на официальном сайте сообщило о продлении контракта с нападающим Максимом Летуновым.

Соглашение 27-летнего форварда с клубом рассчитано на три сезона.

«Новое соглашение, как и с другим форвардом Андреем Белевичем — долгосрочное, что вписывается в нашу концепцию строительства команды на перспективу, — цитирует пресс-служба «Торпедо» генерального менеджера команды Максима Гафурова. — Качественных центральных нападающих с российским паспортом на рынке в настоящее время не так много. Поэтому сохранение такого мастеровитого игрока, безусловно, это успех для клуба. Отмечу, что хоккеист быстро адаптировался в КХЛ и вместе со своими партнерами по звену играл важную роль в атаке «Торпедо» в прошедшем сезоне».

В сезоне-2022/23 Летунов провел 62 матча и набрал 30 (16+14) очков.

Источник: https://hctorpedo.ru/news/club/maksim-letunov-prodlil-kontrakt-s-torpedo/
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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