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Сегодня, 19:22

«Салават Юлаев» на выезде одержал волевую победу над «Торпедо» в овертайме

Владислав Маслов
Корреспондент
«Салават Юлаев» победил «Торпедо» в овертайме — 3:2.
Фото ХК Салават Юлаев
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«Торпедо» дома уступило «Салавату Юлаеву» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.

За нижегородский клуб шайбы забросили Роберт Линч и Никита Артамонов, в составе уфимцев голы на счету Александера Хмелевского и Данила Алалыкина. В овертайме победную шайбу забросил форвард «СЮ» Джош Ливо.

Автозаводцы находятся на 6-м месте в Западной конференции, набрав 27 очков в 25 встречах. «Салават Юлаев» — на 4-й строчке Восточной конференции с 29 баллами после 22 игр.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Линч — 7 (Воронин, Белевич), 24:07 — 1:0. Артамонов — 12 (Томпсон, Фирстов), 28:15 — 2:0. Хмелевский — 11 (бол., Ремпал), 41:22 — 2:1. Алалыкин — 2 (Хмелевский, Хафизуллин), 54:26 — 2:2. Ливо — 12 (Хмелевский, Хафизуллин), 60:19 — 2:3.

Вратари: Бочаров — Самонов.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 39 (5+19+15+0) — 29 (12+5+11+1).

Судьи: Белов, Спирин.

9 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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