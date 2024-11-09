«Торпедо» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ

«Торпедо» примет «Салаватом Юлаев» в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 9 ноября. Игра состоится в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Стартовое вбрасывание — в 17.00.

Матч «Торпедо» — «Салават Юлаев» в прямом эфире будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на официальном сайте КХЛ. Жители регионов команд смогут посмотреть встречу на нижегородском канале «НН 24» и уфимском телеканале «БСТ».

Ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Салават Юлаев» вы можете найти в нашем матч-центре.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Торпедо» провело 24 игры и набрало 26 очков, предыдущим соперником нижегородцев был «Локомотив» (1:2 Б). У «Салавата Юлаева» — 27 очков в 21 матче, в предыдущей игре уфимцы уступили минскому «Динамо» в столице Белоруссии (2:3 Б).