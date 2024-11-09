Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

«Торпедо» — «Салават Юлаев»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Торпедо» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо», Telegram
Telegram Дзен

«Торпедо» примет «Салаватом Юлаев» в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 9 ноября. Игра состоится в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Стартовое вбрасывание — в 17.00.

Матч «Торпедо» — «Салават Юлаев» в прямом эфире будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на официальном сайте КХЛ. Жители регионов команд смогут посмотреть встречу на нижегородском канале «НН 24» и уфимском телеканале «БСТ».

Ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Салават Юлаев» вы можете найти в нашем матч-центре.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Торпедо» провело 24 игры и набрало 26 очков, предыдущим соперником нижегородцев был «Локомотив» (1:2 Б). У «Салавата Юлаева» — 27 очков в 21 матче, в предыдущей игре уфимцы уступили минскому «Динамо» в столице Белоруссии (2:3 Б).

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 голов
Сергей Шишкарев стал героем рубрики «Разговор по пятницам»
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
WSJ сообщила об отказе Пентагона приоритетно поставить Киеву ракеты ATACMS
Bloomberg сообщило о начале изменений Трампом политики США по Украине и Израилю
Сегодня
Вчера
Неделя