«Торпедо» всухую проиграло «Северстали» в домашнем матче КХЛ

«Торпедо» на своем льду уступило «Северстали» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:4. В составе гостей отличились Михаил Ильин, Никита Коростелев, Иван Подшивалов и Александр Жабреев.

«Торпедо» (25 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» (18) — на восьмой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Ильин — 4 (Аймурзин, Пилипенко), 12:03 — 0:1. Коростелев — 7 (Иванцов, Скоренов), 12:27 — 0:2. Подшивалов — 1 (Скоренов, Иванцов), 33:58 — 0:3. Жабреев — 1 (Подшивалов, Моисеев), 49:47 — 0:4.

Вратари: Кульбаков — Шостак.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 31 (8+9+14) — 30 (15+6+9).

Судьи: Морозов, Наумов.

16 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.