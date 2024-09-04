«Северсталь» обыграла на выезде «Торпедо»

«Северсталь» на выезде обыграла «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:0.

У гостей два гола забил Данил Аймурзин, две голевые передачи сделал Кирилл Пилипенко. Еще один раз отметился Алексей Кручинин. У хозяев во втором периоде Роберт Линч не реализовал буллит.

6 сентября «Северсталь» на выезде сыграет с московским «Динамо». «Торпедо» 7-го числа примет «Ак Барс».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Аймурзин — 1 (Пилипенко), 3:22 — 0:1. Аймурзин — 2 (Пилипенко, Т. Давыдов), 31:04 — 0:2. Кручинин — 1 (п.в., Барберио), 59:30 — 0:3.

Нереализованный буллит: Линч (Торпедо), 21:36 (Вратарь).

Вратари: Кульбаков (55:24 — 55:58, 57:17 — 59:30) — Самойлов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (5+14+10) — 29 (10+12+7).

Судьи: Лаврентьев, Юдаков.

4 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.