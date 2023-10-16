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Сегодня, 17:30

«Торпедо» — «Северсталь»: прямая трансляция матча КХЛ

«Торпедо» сыграет с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ 16 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Белевич (ХК «Торпедо»).
Фото ХК «Торпедо»
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«Торпедо» встретится с «Северсталью» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 16 октября. Игра пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «Северсталь» можно следить на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире можно посмотреть на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке. Эфир начнется — 18.45 мск.

Команда Игоря Ларионова набрала 25 очков и занимает третье место в конференции «Запад» и второе — в дивизионе Боброва. Череповецкий клуб с 16 баллами находится на девятой строчке в конференции «Запад» и пятой — в дивизионе Тарасова.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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