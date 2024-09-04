«Торпедо» сыграет с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ в среду, 4 сентября. Стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime». Трансляция начнется за 15 минут до игры. Также встречу покажет «Кинопоиск» по платной подписке. Основные события матча «Торпедо» — «Северсталь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды проводят первую игру в новом сезоне КХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2023/24 «Северсталь» заняла пятое место в Западной конференции, а «Торпедо» — седьмое. В первом раунде плей-офф «Северсталь» уступила «Спартаку» (1-4 в серии), а «Торпедо» проиграло СКА с тем же счетом.

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