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ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

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Сегодня, 17:15

«Торпедо» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

Трансляция матча «Торпедо» — «Северсталь» начнется в 18.45
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Василий Атанасов (ХК «Торпедо»).
Фото ХК «Торпедо»
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«Торпедо» сыграет с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ в среду, 4 сентября. Стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime». Трансляция начнется за 15 минут до игры. Также встречу покажет «Кинопоиск» по платной подписке. Основные события матча «Торпедо» — «Северсталь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды проводят первую игру в новом сезоне КХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2023/24 «Северсталь» заняла пятое место в Западной конференции, а «Торпедо» — седьмое. В первом раунде плей-офф «Северсталь» уступила «Спартаку» (1-4 в серии), а «Торпедо» проиграло СКА с тем же счетом.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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