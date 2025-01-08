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Сегодня, 19:10

«Торпедо» победило «Сибирь»

Руслан Минаев
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«Торпедо» дома обыграло «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

Шайбы забросили Василий Атанасов и Кирилл Воронин.

Нижегородцы набрали 46 очков и занимают 8-е место в таблице Западной конференции. Новосибирский клуб с 39 очками — на 8-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Атанасов — 15 (Линч, Ларионов), 34:45 — 1:0. Воронин — 5 (бол., п.в., Орлов), 59:53 — 2:0.

Вратари: Бочаров — Красоткин (59:43 — 59:53).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 50 (17+20+13) — 19 (5+5+9).

Судьи: Акузовский, Бирин.

8 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

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КХЛ
ХК Сибирь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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