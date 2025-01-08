«Торпедо» победило «Сибирь»

Сегодня, 19:10
«Торпедо» дома обыграло «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.
Шайбы забросили Василий Атанасов и Кирилл Воронин.
Нижегородцы набрали 46 очков и занимают 8-е место в таблице Западной конференции. Новосибирский клуб с 39 очками — на 8-й строчке «Востока».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Атанасов — 15 (Линч, Ларионов), 34:45 — 1:0. Воронин — 5 (бол., п.в., Орлов), 59:53 — 2:0.
Вратари: Бочаров — Красоткин (59:43 — 59:53).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 50 (17+20+13) — 19 (5+5+9).
Судьи: Акузовский, Бирин.
8 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.