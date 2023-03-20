СКА обыграл «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ

СКА на выезде обыграл «Торпедо» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ — 4:0.

В первом периоде заброшенными шайбами отметились Марат Хайруллин и Дамир Жафяров. Во втором периоде гол забил Александр Никишин. На последней минуте снова отличился Марат Хайруллин и установил окончательный счет встречи.

Счет в серии стал 3-0 в пользу СКА. Следующий матч между командами пройдет 22 марта в Нижнем Новгороде. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Хайруллин — 4 (Жафяров, Никишин), 11:02 — 0:1. Жафяров — 1 (Глотов, Рукавишников), 13:31 — 0:2. Никишин — 2 (мен., Хайруллин, Хуснутдинов), 30:03 — 0:3. Хайруллин — 5 (мен., п.в.), 59:10 — 0:4.

Вратари: Кульбаков (58:28 — 59:10) — Николаев.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 38 (8+16+14) — 24 (9+9+6).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

20 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Счет в серии: 0-3