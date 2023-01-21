СКА обыграл «Торпедо», забросив четыре шайбы в первом периоде

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Торпедо» со счетом 6:2.

В составе армейцев отличились Дмитрий Яшкин, Андрей Алтыбармакян, Михаил Воробьев, Никита Гусев, Эмиль Галиев и Никита Камалов, забросивший в пустые ворота. У нижегородцев шайбы забросили Владислав Фирстов и Максим Федотов, Адам Гуска сменил в воротах Ивана Кульбакова на старте второго периода.

После этого матча СКА с 88 очками занимает первое место в Западной конференции, «Торпедо» с 70 очками — на пятой строчке.

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Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:6 (0:4, 0:0, 2:2)

Голы: Яшкин — 31 (Бардаков, Никишин), 6:15 — 0:1. Алтыбармакян — 7 (Хуснутдинов), 15:20 — 0:2. Воробьев — 11 (Хайруллин, Никишин), 17:35 — 0:3. Гусев — 19 (буллит), 19:27 — 0:4. Фирстов — 6 (Сато, Летунов), 41:07 — 1:4. Федотов — 8 (мен., Воронин), 47:53 — 2:4. Галимов — 3 (Алтыбармакян, Хуснутдинов), 51:58 — 2:5. Камалов — 4 (п.в.), 58:24 — 2:6.

Вратари: Кульбаков (Гуска, 20:00, 54:10 — 58:12, 58:23 — 58:24) — Николаев.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (6+6+14) — 33 (17+10+6).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

21 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.