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КХЛ

26 ноября, 19:14

СКА победил «Торпедо», Гусев и Хуснутдинов набрали по 4 очка

Иван Шитик
Корреспондент
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СКА победил «Торпедо» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе питерцев 4 (2+2) очка набрал нападающий Никита Гусев. Также 4 (1+3) очка заработал форвард Марат Хуснутдинов.

По голу в активе нападающих Дмитрия Яшкина, Николая Полякова и защитника Андрея Педана.

В составе «Торпедо» отличались форварда Николай Коваленко и Ю Сато.

СКА набрал 59 очков и занимает первое место в Западной конференции. «Торпедо» идет на четвертом месте (44 очка).

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

Голы: Яшкин — 19 (Гусев, Рукавишников), 12:17 — 0:1. Коваленко — 10 (Кручинин), 14:20 — 1:1. Педан — 2 (мен., Хайруллин, Хуснутдинов), 29:23 — 1:2. Гусев — 7 (бол., Хуснутдинов, Никишин), 30:58 — 1:3. Поляков — 1 (Попугаев, Л. Комаров), 48:42 — 1:4. Гусев — 8 (Яшкин, Хуснутдинов), 50:24 — 1:5. Хуснутдинов — 5 (Попугаев, Гусев), 51:50 — 1:6. Сато — 4 (Федотов, Белевич), 53:39 — 2:6.

Вратари: Гуска — Николаев.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 34 (13+11+10) — 31 (12+13+6).

Судьи: Оленин, Фатеев.

26 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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