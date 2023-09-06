Сегодня, 17:30
«Торпедо» дома сыграет со СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября, в среду. Матч пройдет во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — 19.30 по московскому времени.
Видеотрансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» (бесплатно), сервисах Окко в разделе Спорт и Кинопоиск (по платной подписке). Также смотрите игру на официальном сайте КХЛ (по платной подписке). Трансляция будет доступна и в приложениях букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации. Формальные события и статистика матча «Торпедо» — СКА будут доступны в матч-центре «СЭ».
Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть трансляцию матча на местном телеканале «78». А жителям нижегородского региона будет доступен прямой эфир на телеканале «Нижний Новгород 24».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|6.09
|18:00
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Лада – Сал. Юлаев
|- : -
|6.09
|19:00
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Витязь – Адмирал
|- : -
|6.09
|19:00
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Локомотив – Трактор
|- : -
|6.09
|19:00
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Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.09
|19:00
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Ак Барс – Сочи
|- : -
|6.09
|19:30
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Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|6.09
|19:30
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Торпедо – СКА
|- : -
|6.09
|19:30
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Спартак – Амур
|- : -