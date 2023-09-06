«Торпедо» дома сыграет со СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября, в среду. Матч пройдет во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» (бесплатно), сервисах Окко в разделе Спорт и Кинопоиск (по платной подписке). Также смотрите игру на официальном сайте КХЛ (по платной подписке). Трансляция будет доступна и в приложениях букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации. Формальные события и статистика матча «Торпедо» — СКА будут доступны в матч-центре «СЭ».

Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть трансляцию матча на местном телеканале «78». А жителям нижегородского региона будет доступен прямой эфир на телеканале «Нижний Новгород 24».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика