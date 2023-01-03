Поражение от «Торпедо» стало 17-м подряд для «Сочи» в нынешнем сезоне чемпионата КХЛ

«Торпедо» на домашнем стадионе разгромил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

В составе нижегородского клуба забитыми шайбами отметились Алексей Кручинин (дубль), Максим Летунов, Антон Сизов и Егор Виноградов. У «Сочи» отметились Артем Николаев и Донат Стальнов.

«Сочи» проиграл 17-ю игру подряд и находится на последнем месте в турнирной таблице западной конференции (18 очков). «Торпедо» — на третьей строчке (61 очко).

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» (Сочи) — 5:2 (1:0, 4:1, 0:1)

Голы: Летунов — 8 (Иванов, Ян), 5:32 — 1:0. Николаев — 8 (Точицкий, Петьков), 28:17 — 1:1. Сизов — 3 (Ян, Летунов), 29:00 — 2:1. Кручинин — 11 (Воронин, Конюшков), 29:56 — 3:1. Виноградов — 6 (Мишарин, Воронин), 30:27 — 4:1. Кручинин — 12 (Коваленко, Фирстов), 36:39 — 5:1. Стальнов — 4, 57:51 — 5:2.

Вратари: Гуска — Плешков (Третьяк, 30:27).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 50 (16+12+22) — 25 (9+7+9).

Судьи: Морозов, Овчинников.

3 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный.