«Торпедо» и «Сочи» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 12 ноября. Начало игры в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

12 ноября, 19:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород) Торпедо Сочи

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Торпедо» — «Сочи» в матч-центре нашего сайта.

Встречу в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Кроме того, матч для жителей Нижнего Новгорода будет транслировать канал «НН 24».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Торпедо» провело 27 матчей, набрало 36 очков и перед этим игровым днем занимало второе место на «Западе», предыдущим соперником нижегородцев был обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» (2:1). У «Сочи» — 22 игры, 14 очков и 11-я строчка в конференции, в понедельник сочинцы уступили московскому «Динамо» (2:5).