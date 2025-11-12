Видео
12 ноября, 21:48

«Торпедо» обыграло «Сочи» и одержало седьмую победу кряду

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Торпедо» дома одержало волевую победу над «Сочи» в FONBET чемпионате КХЛ — 5:3.

По три очка набрали нападающие нижегородцев Алексей Кручинин (1+2) и Егор Соколов (0+3). Максим Летунов, Шейн Принс, Владислав Фирстов и Богдан Конюшков забили по одному голу.

У гостей отличились Федор Аврамов, Илья Николаев и Сергей Попов.

«Торпедо» (38 очков) одержало седьмую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (14) потерпел четвертое поражение кряду и идет последним на «Западе».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 19:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород)
Торпедо
Сочи

6

  • Oleg Krymov

    Ага, у Самсонова 30 бросков за два периода, у Третьяка - 13 за один.

    12.11.2025

  • Valeri

    Остается порадоваться за Исакова - новое имя в тренерском цехе КХЛ и пожелать ему дальнейших успехов!

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Третьяк эпично вышел, конечно.

    12.11.2025

  • Niсk

    только сложилось впечатление, что Самсонова так не расстреливали как Третьяка, это и вся команда сдулась

    12.11.2025

  • CCEP

    Да, в 3-м периоде при счёте 2:0 вместо Самсонова вышел Третьяк и из 13 бросков в створ пропустил 5 шайб, правда 3 в меньшинстве

    12.11.2025

  • Андрей Короткевич

    Мда, Сочи с Самсоновым и без - 2 разных команды. Дисциплина подкачала, а так возможно бы и не дожали... Торпедо, с победой

    12.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    КХЛ
    ХК Сочи
    ХК Торпедо (Нижний Новгород)
