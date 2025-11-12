«Торпедо» обыграло «Сочи» и одержало седьмую победу кряду

12 ноября, 21:48
«Торпедо» дома одержало волевую победу над «Сочи» в FONBET чемпионате КХЛ — 5:3.
По три очка набрали нападающие нижегородцев Алексей Кручинин (1+2) и Егор Соколов (0+3). Максим Летунов, Шейн Принс, Владислав Фирстов и Богдан Конюшков забили по одному голу.
У гостей отличились Федор Аврамов, Илья Николаев и Сергей Попов.
«Торпедо» (38 очков) одержало седьмую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (14) потерпел четвертое поражение кряду и идет последним на «Западе».
Oleg Krymov
Ага, у Самсонова 30 бросков за два периода, у Третьяка - 13 за один.
12.11.2025
Valeri
Остается порадоваться за Исакова - новое имя в тренерском цехе КХЛ и пожелать ему дальнейших успехов!
12.11.2025
Adiоs Amigos R
Третьяк эпично вышел, конечно.
12.11.2025
Niсk
только сложилось впечатление, что Самсонова так не расстреливали как Третьяка, это и вся команда сдулась
12.11.2025
CCEP
Да, в 3-м периоде при счёте 2:0 вместо Самсонова вышел Третьяк и из 13 бросков в створ пропустил 5 шайб, правда 3 в меньшинстве
12.11.2025
Андрей Короткевич
Мда, Сочи с Самсоновым и без - 2 разных команды. Дисциплина подкачала, а так возможно бы и не дожали... Торпедо, с победой
12.11.2025