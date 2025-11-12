«Торпедо» обыграло «Сочи» и одержало седьмую победу кряду

«Торпедо» дома одержало волевую победу над «Сочи» в FONBET чемпионате КХЛ — 5:3. По три очка набрали нападающие нижегородцев Алексей Кручинин (1+2) и Егор Соколов (0+3). Максим Летунов, Шейн Принс, Владислав Фирстов и Богдан Конюшков забили по одному голу. У гостей отличились Федор Аврамов, Илья Николаев и Сергей Попов. «Торпедо» (38 очков) одержало седьмую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (14) потерпел четвертое поражение кряду и идет последним на «Западе». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

12 ноября, 19:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород) Торпедо Сочи

Oleg Krymov Ага, у Самсонова 30 бросков за два периода, у Третьяка - 13 за один. 12.11.2025

Valeri Остается порадоваться за Исакова - новое имя в тренерском цехе КХЛ и пожелать ему дальнейших успехов! 12.11.2025

Adiоs Amigos R Третьяк эпично вышел, конечно. 12.11.2025

Niсk только сложилось впечатление, что Самсонова так не расстреливали как Третьяка, это и вся команда сдулась 12.11.2025

CCEP Да, в 3-м периоде при счёте 2:0 вместо Самсонова вышел Третьяк и из 13 бросков в створ пропустил 5 шайб, правда 3 в меньшинстве 12.11.2025