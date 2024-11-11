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Сегодня, 17:45

«Торпедо» — «Сочи»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Торпедо» встретится с «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо», Telegram
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«Торпедо» и «Сочи» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 11 ноября. Игра пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», также трансляцию проведут телеканал «КХЛ Prime» и нижегородский канал «НН 24» (для жителей региона).

Основные события игры «Торпедо» — «Сочи» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд прошла 16 сентября и завершилась победой сочинцев со счетом 5:3.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Торпедо» набрало 27 очков в 25 матчах, «Сочи» — 20 очков в 23 играх.

В предыдущей игре «Торпедо» уступило «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ), а «Сочи» победил «Витязь» (3:1).

Матч «Торпедо» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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