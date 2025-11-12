12 ноября, 22:50
«Торпедо» дома одержало волевую победу над «Сочи» в FONBET чемпионате КХЛ — 5:3.
«Торпедо» (38 очков) одержало седьмую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (14) потерпел четвертое поражение кряду и идет последним на «Западе».
Владимир К.
В меньшинстве Сочи играло ужасно. 1-й гол - пятачок полностью за Торпедо. 2-й гол- тоже самое, опоздавший защитник не игрока Торпедо, а своего же вратаря заблокировал. 3-й гол - передача на свободного игрока, поразившего пустой угол, никого сочинцы не держат. 4-й гол - по факту выход один на один с вратарём, опять провал защиты. 5-й гол - игрок, забивший, очень легко отклеился от защитника (12-й номер) и просто исполнил. Не люблю Терьяка, но сейчас на него повесят всё, что несправедливо.
