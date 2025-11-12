«Торпедо» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

Владимир К.

В меньшинстве Сочи играло ужасно. 1-й гол - пятачок полностью за Торпедо. 2-й гол- тоже самое, опоздавший защитник не игрока Торпедо, а своего же вратаря заблокировал. 3-й гол - передача на свободного игрока, поразившего пустой угол, никого сочинцы не держат. 4-й гол - по факту выход один на один с вратарём, опять провал защиты. 5-й гол - игрок, забивший, очень легко отклеился от защитника (12-й номер) и просто исполнил. Не люблю Терьяка, но сейчас на него повесят всё, что несправедливо.

15.11.2025