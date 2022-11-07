«Торпедо» победило «Спартак», красно-белые проиграли пятый матч подряд

«Торпедо» на своем льду победило «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы одолели соперника со счетом 3:1.

В составе «Торпедо» голами отметились нападающие Николай Коваленко, Максим Летунов и Сергей Гончарук.

У «Спартака» ближе к концу третьего периода отличился форвард Александр Хохлачев.

«Торпедо», набрав 33 очка в 27 играх, находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 27 очками идет восьмым на Западе. Красно-белые потерпели пятое поражение подряд.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Коваленко — 7 (бол., Кручинин, Ларионов), 6:26 — 1:0. Летунов — 4 (Орлов), 22:09 — 2:0. Хохлачев — 7 (Вароне), 55:24 — 2:1. Гончарук — 8 (п.в., Коваленко, Кручинин), 57:55 — 3:1.

Вратари: Кульбаков — Рибар (57:47 — 57:55).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 32 (8+12+12) — 34 (10+15+9).

Судьи: Белов, Морозов.

7 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.