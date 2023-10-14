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Сегодня, 15:18

«Спартак» обыграл «Торпедо» и продлил свою победную серию до пяти матчей

Виктория Кравченко
Игроки «Торпедо» и «Спартака».
Фото ХК «Спартак»
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«Спартак» на выезде обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

У победителей по дублю оформили Илья Талалуев и Николай Голдобин. За хозяев отличились Кирилл Воронин и Никита Артомонов.

«Спартак» продлил победную серию до 5 матчей и обошел «Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Талалуев — 1 (Бурмистров, Филин), 19:03 — 0:1. Голдобин — 13 (бол., Морозов, Локтионов), 28:24 — 0:2. Линч — 2 (Воронин, Сизов), 29:59 — 1:2. Артамонов — 2 (бол., Летунов, Атанасов), 37:25 — 2:2. Талалуев — 2 (Бурмистров), 57:29 — 2:3. Голдобин — 14 (п.в., Порядин, Кин), 59:12 — 2:4.
Вратари: Гуска (58:55 — 59:12) — Рибар.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 30 (10+9+11) — 39 (11+12+16).
Судьи: Беляев, Наумов.
14 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/?type=conference
КХЛ
ФК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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