«Спартак» обыграл «Торпедо» и продлил свою победную серию до пяти матчей

«Спартак» на выезде обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

У победителей по дублю оформили Илья Талалуев и Николай Голдобин. За хозяев отличились Кирилл Воронин и Никита Артомонов.

«Спартак» продлил победную серию до 5 матчей и обошел «Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Талалуев — 1 (Бурмистров, Филин), 19:03 — 0:1. Голдобин — 13 (бол., Морозов, Локтионов), 28:24 — 0:2. Линч — 2 (Воронин, Сизов), 29:59 — 1:2. Артамонов — 2 (бол., Летунов, Атанасов), 37:25 — 2:2. Талалуев — 2 (Бурмистров), 57:29 — 2:3. Голдобин — 14 (п.в., Порядин, Кин), 59:12 — 2:4.

Вратари: Гуска (58:55 — 59:12) — Рибар.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (10+9+11) — 39 (11+12+16).

Судьи: Беляев, Наумов.

14 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.