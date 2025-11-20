Видео
Сегодня, 21:55

«Торпедо» дома обыграло «Спартак» благодаря первому голу 17-летнего Федорова в КХЛ

Сергей Ярошенко
Боб Нарделла, Егор Виноградов и Василий Атанасов.
Фото ХК «Торпедо»

«Торпедо» на своем льду обыграло «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

У хозяев по 2 очка набрали Василий Атанасов (1+1) и Данила Журавлев (0+2), также по шайбе забросили Александр Яремчук, Богдан Конюшков и Виктор Федоров. Дебютная шайба 17-летнего Федорова в КХЛ стала победной для нижегородцев в матче.

У красно-белых по 2 очка на счету Ивана Морозова (1+1) и Джозефа Кина (0+2), по голу забили Данил Пивчулин и Иван Рябов.

«Торпедо» набрало 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 31 очком — на седьмой строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 19:30. КРК Нагорный (Нижний Новгород)
Торпедо
Спартак
15

  • Lars Berger

    Вратарь - часть команды. С какой стати его нужно отделять от неё? По этой же логике можно предъявить Морозову и Порядину, что не по 3 забили... А это, мол, их работа.

    20.11.2025

  • e.panov75

    100% нужен сильный вратарь.

    20.11.2025

  • e.panov75

    с какой стати по делу?! не Спартак проиграл, а Загидулин. у них вратарь выручал, а у нас нет. Не возможно каждый матч по 7 штук забивать.

    20.11.2025

  • Секир-башка

    Пан будет доволен. Я его сегодня предупреждал.

    20.11.2025

  • анатолий еремин

    Ну Кин играет или очень хорошо или очень и очень плохо,по другому не умеет. ну и то что сдаст Вишневский.я лично ждал а тут еще и травма была. А вот то что сильно сдал Миронов.не ожидал. образцом надежности в обороне он никогда не был.вот почти нулевой кпд в атакеэто очень плохо. Тод как и Коростелев это только бросок и больше ничего.а два таких узкопрофильных игрока в ведущих звеньях это слишком много. Нуи просто не идет игра не знаю покакой причине у Ружички Пашина,да и у Порядина тоже. и если Пашин хотя бы эпизодически заметен на площадке,то Тод Коростелев Ружичка,Порядин как будто и не играли сегодня.

    20.11.2025

  • Константин Мишин

    с такими косяками как сегодня в ситуации с четвёртым голом "Торпедо" и в плей-офф можно не попасть...

    20.11.2025

  • h r

    Прoгнозы футбольных матчей infostavki.ru

    20.11.2025

  • Andrey Sakharov

    Так вот надо Спартак обыгрывать) молодцы, Горьковцы)

    20.11.2025

  • mm1962

    Если Загидуллин продолжит ловить бабочек, у Спартака шансов попасть в плей-офф не будет

    20.11.2025

  • Vitalik Klimov

    Пашин и Тодд как упёртые на всех шли одни, ну не идет матч, играйте в пас, шайбу вбросьте, нет нада родину спасать бежать! То что Кин касяЧит это не новость, но когда еще и Загидула жжёт, то тогда ловить что-то ОЧЕНЬ ТРУДНО

    20.11.2025

  • Фобия

    Халява приползла в Нижний...Спартак чемпион! :relaxed:?

    20.11.2025

  • Vitalik Klimov

    это просто капец с такими вратарями идти в плей-офф! нас там просто как детей закатают в лёд

    20.11.2025

  • Lars Berger

    Нижегородцев - с заслуженной победой. Голы Васи Атанасова и этого пацана, Федорова, конечно - комичные, но ведь дело вовсе не в них... "Спартак" таких не забивал. И проиграл - совершенно по делу.

    20.11.2025

  • анатолий еремин

    Всегда защищал Спартаковских вратарей.но и мое терпение кончилось. Загидулин сегодня вновь играл за команду соперника. Пока никто не забрал меняйте или покупайте у Сочи Самсонова. Вся разница в том что Кульбаков сегодня тащил все что можно и что нельзя,у Загидулина две пенки точно стопроцентные да и в двух других мог выручить.

    20.11.2025

  • Андрей Короткевич

    Игра по красоте. Если бы банальная ошибка - хз чтобы было. Но выстояли, выиграли достойно

    20.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Спартак (Москва)
    ХК Торпедо (Нижний Новгород)
