«Торпедо» дома обыграло «Спартак» благодаря первому голу 17-летнего Федорова в КХЛ

«Торпедо» на своем льду обыграло «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3. У хозяев по 2 очка набрали Василий Атанасов (1+1) и Данила Журавлев (0+2), также по шайбе забросили Александр Яремчук, Богдан Конюшков и Виктор Федоров. Дебютная шайба 17-летнего Федорова в КХЛ стала победной для нижегородцев в матче. У красно-белых по 2 очка на счету Ивана Морозова (1+1) и Джозефа Кина (0+2), по голу забили Данил Пивчулин и Иван Рябов. «Торпедо» набрало 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 31 очком — на седьмой строчке «Запада». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

20 ноября, 19:30. КРК Нагорный (Нижний Новгород) Торпедо Спартак

Lars Berger Вратарь - часть команды. С какой стати его нужно отделять от неё? По этой же логике можно предъявить Морозову и Порядину, что не по 3 забили... А это, мол, их работа. 20.11.2025

e.panov75 100% нужен сильный вратарь. 20.11.2025

e.panov75 с какой стати по делу?! не Спартак проиграл, а Загидулин. у них вратарь выручал, а у нас нет. Не возможно каждый матч по 7 штук забивать. 20.11.2025

Секир-башка Пан будет доволен. Я его сегодня предупреждал. 20.11.2025

анатолий еремин Ну Кин играет или очень хорошо или очень и очень плохо,по другому не умеет. ну и то что сдаст Вишневский.я лично ждал а тут еще и травма была. А вот то что сильно сдал Миронов.не ожидал. образцом надежности в обороне он никогда не был.вот почти нулевой кпд в атакеэто очень плохо. Тод как и Коростелев это только бросок и больше ничего.а два таких узкопрофильных игрока в ведущих звеньях это слишком много. Нуи просто не идет игра не знаю покакой причине у Ружички Пашина,да и у Порядина тоже. и если Пашин хотя бы эпизодически заметен на площадке,то Тод Коростелев Ружичка,Порядин как будто и не играли сегодня. 20.11.2025

Константин Мишин с такими косяками как сегодня в ситуации с четвёртым голом "Торпедо" и в плей-офф можно не попасть... 20.11.2025

Andrey Sakharov Так вот надо Спартак обыгрывать) молодцы, Горьковцы) 20.11.2025

mm1962 Если Загидуллин продолжит ловить бабочек, у Спартака шансов попасть в плей-офф не будет 20.11.2025

Vitalik Klimov Пашин и Тодд как упёртые на всех шли одни, ну не идет матч, играйте в пас, шайбу вбросьте, нет нада родину спасать бежать! То что Кин касяЧит это не новость, но когда еще и Загидула жжёт, то тогда ловить что-то ОЧЕНЬ ТРУДНО 20.11.2025

Фобия Халява приползла в Нижний...Спартак чемпион! :relaxed:? 20.11.2025

Vitalik Klimov это просто капец с такими вратарями идти в плей-офф! нас там просто как детей закатают в лёд 20.11.2025

Lars Berger Нижегородцев - с заслуженной победой. Голы Васи Атанасова и этого пацана, Федорова, конечно - комичные, но ведь дело вовсе не в них... "Спартак" таких не забивал. И проиграл - совершенно по делу. 20.11.2025

анатолий еремин Всегда защищал Спартаковских вратарей.но и мое терпение кончилось. Загидулин сегодня вновь играл за команду соперника. Пока никто не забрал меняйте или покупайте у Сочи Самсонова. Вся разница в том что Кульбаков сегодня тащил все что можно и что нельзя,у Загидулина две пенки точно стопроцентные да и в двух других мог выручить. 20.11.2025