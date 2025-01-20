«Спартак» по буллитам уступил «Торпедо»

«Торпедо» одержало победу над «Спартаком» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б

За нижегородскую команду в основное время по голу забили Андрей Белевич и Сергей Гончарук. У красно-белых шайбы забросили Александр Пашин и Герман Рубцов. Автором победного буллита стал форвард хозяев Илья Чефанов.

«Спартак» с 60 очками поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 50 баллами остается восьмым. Обе команды провели по 46 игр в нынешнем сезоне.

В следующем матче 22 января клуб из Москвы сыграет против минского «Динамо», а нижегородцы 23-го числа встретятся с «Амуром».