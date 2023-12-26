Видеотрансляция игры КХЛ «Торпедо» — «Спартак» в Кинопоиске начнется в 18.45 на «Матч ТВ»

26 декабря «Торпедо» в Нижнем Новгороде на домашнем льду дворца спорта «Нагорный» примет московский «Спартак» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Торпедо» — «Спартак» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Канал «Матч ТВ» на сайте matchtv.ru и на ТВ покажет бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию игры «Торпедо» — «Спартак». Начало — в 18.45 мск. Игру также можно увидеть на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

«Торпедо» Игоря Ларионова с 55 баллами располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» Алексея Жамнова находится на первом месте на Западе с 62 очками.

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