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Сегодня, 17:00

«Торпедо» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча КХЛ

Видеотрансляция игры КХЛ «Торпедо» — «Спартак» в Кинопоиске начнется в 18.45 на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Игорь Ларионов.
Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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26 декабря «Торпедо» в Нижнем Новгороде на домашнем льду дворца спорта «Нагорный» примет московский «Спартак» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Торпедо» — «Спартак» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Канал «Матч ТВ» на сайте matchtv.ru и на ТВ покажет бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию игры «Торпедо» — «Спартак». Начало — в 18.45 мск. Игру также можно увидеть на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

«Торпедо» Игоря Ларионова с 55 баллами располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» Алексея Жамнова находится на первом месте на Западе с 62 очками.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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