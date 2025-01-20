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Сегодня, 17:30

«Торпедо» — «Спартак»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Торпедо» и «Спартак» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо», Telegram
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«Торпедо» и «Спартак» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 20 января. Игра состоится в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания и будет также доступна на сайте «Матч ТВ» и в онлайн-кинотеатре «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала).

Основные события игры «Торпедо» — «Спартак» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 команды встречались дважды в Москве: 14 сентября красно-белые победили со счетом 4:2, а 25 ноября выиграли нижегородцы — 6:0.

В 45 матчах сезона «Спартак» набрал 59 очков, «Торпедо» — 48.

Матч «Торпедо» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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