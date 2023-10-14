Сегодня, 17:07
«Торпедо» и «Спартак» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой красно-белых — 4:2.
Видео лучших моментов матча «Торпедо» — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
У победителей по дублю оформили Илья Талалуев и Николай Голдобин. За хозяев отличились Кирилл Воронин и Никита Артомонов.
«Спартак» продлил победную серию до 5 матчей и обошел «Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
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