Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:17

«Трактор» победил «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Telegram Дзен

«Торпедо» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступило «Трактору» — 3:5.

Нижегородцы смогли отыграться с 0:3, но пропустили две безответные шайбы в третьем периоде. Форвард челябинцев Максим Шабанов набрал 3 (1+2) очка.

«Торпедо» с 46 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор» (61 очко) лидирует на «Востоке».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)

Голы: Кравцов — 14 (Дронов, Робинсон), 6:48 — 0:1. Шабанов — 18 (Дронов), 9:26 — 0:2. Светлаков — 11 (Дэй, Кравцов), 21:03 — 0:3. Артамонов — 14 (Чефанов, Кирсанов), 25:02 — 1:3. Линч — 9 (Воронин, Белевич), 28:42 — 2:3. Чефанов — 1 (Атанасов, Филлипс), 33:26 — 3:3. Блажиевский — 4 (Шабанов, Дэй), 43:49 — 3:4. Глотов — 14 (Шабанов, Николаев), 49:21 — 3:5.

Вратари: Бочаров (57:39 — 59:08, 59:14) — Мыльников.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 41 (14+18+9) — 23 (10+4+9).

Судьи: Дударов, Соин.

13 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
6
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК Трактор
Читайте также
Звезда женской НБА Кэмбидж ушла в OnlyFans
Овечкина поставили на счетчик. За достижениями российского хоккеиста в НХЛ весь мир следит в режиме онлайн
Матвиенко заявила об обеспокоенности РФ из-за заявлений Трампа о Гренландии
Легенда футбола Буффон женился во второй раз в 2024 году
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Мужчина с ножом напал на людей в аэропорту Красноярска
Сегодня
Вчера
Неделя