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Сегодня, 17:45

«Торпедо» — «Трактор»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Торпедо» и «Трактор» сойдутся в регулярном чемпионате КХЛ 13 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо», Telegram
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Матч «Торпедо» — «Трактор» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в понедельник, 12 января. Игра на льду культурно-развлекательного комплекса «Нагорный» в Нижнем Новгороде начнется в 19.00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Для жителей регионов команд игру в прямом эфире покажут нижегородский канал «НН 24» и челябинский канал «ОТВ».

Изучать ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Трактор» можно в матч-центре нашего сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Торпедо» провело 43 матча, набрало 46 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. «Трактор» идет первым на «Востоке» с 59 очками после 45 игр.

КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК Трактор
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