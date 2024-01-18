Сегодня, 22:25
«Торпедо» и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Нижнем Новгороде 18 января и завершилась победой гостей — 2:1.
Видео лучших моментов матча «Торпедо» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Витязь» (40 очков) после 52 матчей поднялся на девятое место в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (63) занимает пятое место на «Западе».
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