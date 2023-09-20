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Сегодня, 21:48

«Торпедо» нанесло «Витязю» шестое поражение подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Торпедо» обыграло «Витязь» дома в матче Фонбет Чемпионата КХЛ — 3:1.

У нижегородцев забросили Максим Летунов, Владислав Фирстов и Богдан Конюшков. Единственная шайба «Витязя» на счету Ивана Савчика.

«Торпедо» прервало серию из двух поражений и лидирует в таблице Западной конференции с 13 очками в 8 матчах. «Витязь» проиграл в шестой раз подряд и идет на последнем, 11-м месте Запада с 3 очками в 11 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Московская область) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Летунов — 6 (бол., Коваленко, Конюшков), 2:33 — 1:0. Фирстов — 4 (Максимов, Конюшков), 48:59 — 2:0. Савчик — 3 (Воронков, Педан), 57:09 — 2:1. Конюшков — 1 (п.в., Гуска), 59:42 — 3:1.

Вратари: Гуска — Дорожко (57:27 — 59:42).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 42 (14+16+12) — 23 (9+6+8).

Судьи: Дударов, Юдаков.

20 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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