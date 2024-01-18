Дубль Валенцова принес «Витязю» победу над «Торпедо»

«Витязь» на выезде одержал победу над «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу подмосковной команде принес дубль Владислава Валенцова.

Единственную шайбу нижегородцев забросил Михаил Орлов.

«Витязь» (40 очков) после 52 матчей поднялся на девятое место в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (63) занимает пятое место на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Валенцов — 2 (Ежов, Яремчук), 10:43 — 0:1. Валенцов — 3 (Аркалов), 26:04 — 0:2. Орлов — 8 (Белевич, Веряев), 29:49 — 1:2.

Вратари: Гуска (58:45) — Шикин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 18 (2+4+12) — 28 (12+10+6).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

18 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный.