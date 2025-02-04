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Сегодня, 21:22

«Торпедо» по буллитам обыграло «Витязь» в 200-м матче Ларионова в КХЛ

Алина Савинова
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«Торпедо» на своем льду победило «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В основное время у подмосковной команды отличился Иван Воробьев, а за нижегородцев забил Владислав Фирстов. Победный буллит на счету Дмитрия Кагарлицкого.

Этот матч стал 200-м для главного тренера команды из Нижнего Новгорода Игоря Ларионова в КХЛ.

«Торпедо» с 56 очками после 52 встреч сохраняет восьмую позицию на «Западе». «Витязь» потерпел четвертое поражение подряд и располагается на 10-й строчке (44 балла в 51 игре).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Воробьев — 12, 9:51 — 0:1. Фирстов — 11 (Томпсон, Стеклов), 28:42 — 1:1.

Победный буллит: Кагарлицкий.

Вратари: Кульбаков — Дорожко.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (7+16+6+6) — 29 (11+11+6+1).

Судьи: Акузовский, Беляев.

4 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

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Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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