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Сегодня, 17:53

Дубль Кагарлицкого принес «Торпедо» победу над «Витязем» в Кубке мэра Москвы

Алина Савинова
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«Торпедо» победило «Витязь» в товарищеском матче в рамках Кубка мэра Москвы — 3:0.

У нижегородской команды дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий и еще один гол забил Сергей Гончарук. Максим Летунов сделал три результативные передачи в этой встрече.

Позже вечером между собой также сыграют московское «Динамо» и «Автомобилист». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Кубок мэра Москвы

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Московская область) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Кагарлицкий — 1 (Летунов, Атанасов), 6:05 — 1:0. Гончарук — 2 (бол., Летунов, Кагарлицкий), 43:10 — 2:0. Кагарлицкий — 2 (п.в., Летунов, Атанасов), 57:09 — 3:0.
Вратари: Бочаров — Дорожко (55:47 — 57:09).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 22 (9+6+7) — 33 (13+13+7).

Судьи: Мочалов, Шувалов.

30 августа. Москва. Мегаспорт.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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