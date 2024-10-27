«Торпедо» встретится с «Витязем» в FONBET Чемпионате КХЛ в воскресенье, 27 октября. Игра состоится во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «Витязь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также смотреть игру можно на телеканале КХЛ ТВ, «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «НН 24».

Команда Игоря Ларионова набрала 23 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. Клуб из Балашихи с 18-ю баллами располагается на 9-й строчке на Востоке.

Матч «Торпедо» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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