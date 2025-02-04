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«Торпедо» — «Витязь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Торпедо» и «Витязь» сойдутся в чемпионате КХЛ 4 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо», Telegram
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«Торпедо» и «Витязь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 4 февраля. Матч в Нижнем Новгороде в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте лиги. Для жителей Нижнего Новгорода трансляцию также организует канал «НН 24».

Изучайте ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Витязь» в матч-центре нашего сайта.

Перед этим матчем в регулярном чемпионате-2024/25 нижегородцы уступили ЦСКА (1:6), а «богатыри» проиграли «Трактору» (0:2).

КХЛ
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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