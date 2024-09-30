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Сегодня, 20:22

«Торпедо» впервые в истории забросило 10 шайб одном матче КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» установило несколько клубных рекордов в матче против «Барыса» (10:1) в FONBET Чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Нижегородцы впервые в своей истории забросили 10 шайб в одном матче КХЛ. Во всей КХЛ «Торпедо» стало восьмой командой, забившей минимум 10 голов в одной игре. До этого подобное достижение покорилось ЦСКА (12 шайб), «Ак Барсу», «Барысу», «Салавату Юлаеву» (все 3 — по 11), «Нефтехимику», «Северстали» и СКА (все три — по 10).

Кроме того, 10 шайб «Торпедо» забросили 10 разных игроков — подобное случилось во второй раз в истории лиги. Ранее этого добивались только хоккеисты «Салавата Юлаева» в матче против «Сочи» (11:3) в 2017 году.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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