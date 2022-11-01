«Трактор» в овертайме переиграл «Адмирал»

«Трактор» в овертайме переиграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

Автором победной шайбы и дубля в этой встречи стал форвард Максим Шабанов.

В составе «Адмирала» единственный гол на счету защитника Любора Шулака.

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«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Шабанов — 6 (Телегин, Тертышный), 37:00 — 1:0. Шулак — 7 (бол., Криштоф), 56:49 — 1:1. Шабанов — 7 (Ткачев, Блажиевский), 60:56 — 2:1.

Вратари: Проскуряков — Лазушин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 18 (3+10+4+1) — 26 (5+8+12+1).

Судьи: Морозов, Шувалов.

1 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.