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КХЛ

Сегодня, 16:53

«Адмирал» в овертайме победил «Трактор»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Адмирал» в овертайме победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время за челябинцев шайбу забрасывали Илья Карпухин и Сергей Калинин.

В составе клуба из Владивостока голы забили Павел Шэн и Либор Шулак. В овертайме победу «Адмиралу» принесла шайба Николая Чебыкина.

«Адмирал» набрал 71 очко и занимает седьмое место в Восточной конференции, «Трактора» идет на восьмом месте (64 очка).

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Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Шэн — 5 (Корбит, Файзуллин), 37:40 — 0:1. Шулак — 13, 39:05 — 0:2. Карпухин — 6 (Ткачев, Шабанов), 48:59 — 1:2. Калинин — 11 (бол., Бывальцев, Телегин), 54:15 — 2:2. Чебыкин — 13 (Уильямс, Грачев), 62:44 — 2:3.

Вратари: Устименко — Серебряков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (9+7+7+1) — 25 (5+11+7+2).

Судьи: Овчинников, Щенев.

11 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

ХК Адмирал
ХК Трактор
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