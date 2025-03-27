«Трактор» и «Адмирал» сыграют в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ в четверг, 27 марта. Игра состоится на ледовой арене «Трактор» имени В.Белоусова в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Адмирал» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также за игрой можно следить на КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Для жителей Челябинска трансляция будет на телеканале ОТВ. Начало эфира — в 18.50 по местному времени.

По итогам FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/2025 команда из Челябинска с 96 очками финишировала на первом месте в Восточной конференции, моряки с 69 очками заняли восьмое место на «Востоке».

Матч «Трактор» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс