«Трактор» сыграет с «Адмиралом» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина в субботу, 29 марта. Игра состоится на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Трактор» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также за игрой можно следить на KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Для жителей Челябинска трансляция будет на телеканале ОТВ. Начало эфира — 15.45 по местному времени.

В первом матче серии команда из Владивостока в гостях обыграла челябинский клуб со счетом 5:4.

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