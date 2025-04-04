«Трактор» и «Адмирал» встретятся в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина в пятницу, 4 апреля. Игра пройдет на арене «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». С ключевыми событиями и результатом игры «Трактор» — «Адмирал» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

После четырех матчей серии первого раунда Кубка Гагарина счет 2-2, команды играют до четырех побед.

В регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» занял первое место (96 очков) в Восточной конференции, а «Адмирал» — восьмое (69 очков).

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