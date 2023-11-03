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Сегодня, 15:00

«Трактор» — «Адмирал»: смотреть матч КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Трактор» — «Адмирал» начнется в 16.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Максим Шабанов.
Максим Шабанов.
Фото ХК «Трактор»
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3 ноября «Трактор» на своем льду в Челябинске встретится с «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра пройдет в пятницу на территории ледовой арены «Трактор» имени В. Белоусова. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча КХЛ «Трактор» — «Адмирал» можно будет в онлайн-сервисе «Кинопоиск», а также с помощью канала KHL Prime и официального сайта КХЛ. Начало — в 16.50 мск.

Следите за ключевыми событиями противостояния в матч-центре на сайте «СЭ».

«Трактор» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 16 баллами располагается на 12-й строчке Востока.

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Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Трактор
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