«Трактор» в овертайме обыграл «Адмирал»

Сегодня, 19:20
«Трактор» дома обыграл «Адмирал» в овертайме матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.
У хозяев забивали Бадди Робинсон, Сергей Телегин. У гостей отличились Руслан Ибатулин и Дмитрий Бучельников.
Во втором периоде Колби Уильямс («Адмирал») получил 5-минутный штраф за опасный удар. Позже Уильямс и Сергей Калинин («Трактор») получили по 5 минут штрафа за драку.
Победу хозяевам в овертайме принесла шайба Максима Шабанова.
«Трактор» с 30 очками занимает 5-е место «Востока». Команда одержала 4 победы подряд. «Адмирал» замыкает таблицу «Востока» с 12 очками.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Ибатуллин — 1 (Фьоре, Горшков), 3:26 — 0:1. Робинсон — 4 (бол., Дер-Аргучинцев, Кравцов), 24:09 — 1:1. Телегин — 2 (бол., Ткачев), 36:29 — 2:1. Бучельников — 2 (Лисовец), 57:30 — 2:2. Шабанов — 9 (Ткачев, Антипин), 62:51 — 3:2.
Вратари: Фукале — С.В. Иванов.
Штраф: 9 — 36.
Броски: 40 (11+13+13+3) — 32 (8+9+14+1).
Судьи: Кулаков, Сергеев.
1 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей