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Сегодня, 19:20

«Трактор» в овертайме обыграл «Адмирал»

Руслан Минаев
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«Трактор» дома обыграл «Адмирал» в овертайме матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев забивали Бадди Робинсон, Сергей Телегин. У гостей отличились Руслан Ибатулин и Дмитрий Бучельников.

Во втором периоде Колби Уильямс («Адмирал») получил 5-минутный штраф за опасный удар. Позже Уильямс и Сергей Калинин («Трактор») получили по 5 минут штрафа за драку.

Победу хозяевам в овертайме принесла шайба Максима Шабанова.

«Трактор» с 30 очками занимает 5-е место «Востока». Команда одержала 4 победы подряд. «Адмирал» замыкает таблицу «Востока» с 12 очками.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Ибатуллин — 1 (Фьоре, Горшков), 3:26 — 0:1. Робинсон — 4 (бол., Дер-Аргучинцев, Кравцов), 24:09 — 1:1. Телегин — 2 (бол., Ткачев), 36:29 — 2:1. Бучельников — 2 (Лисовец), 57:30 — 2:2. Шабанов — 9 (Ткачев, Антипин), 62:51 — 3:2.

Вратари: Фукале — С.В. Иванов.

Штраф: 9 — 36.

Броски: 40 (11+13+13+3) — 32 (8+9+14+1).

Судьи: Кулаков, Сергеев.

1 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Трактор
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